Universitario: Roberto Chale y Puma Carranza arman broncaza en Junta de Acreedores en el Monumental |VIDEO  

Sigue siendo terrible, Roberto Chale no puede con su genio y durante la última Junta de Acreedores de Universitario de Deportes, la emprendió contra el presidente, José Gamarra, quien no soportó y pidió ala seguridad que echara de la reunión la ídolo crema.



La exposición de la directiva de José Gamarra , era excesivamente extensa, los socios pidieron acortarla y pasar a las preguntas, pero la actitud prepotente de la mesa hizo perder la calma a Roberto Chale. "Criminal, acabas de matar a Samuel Eugenio. A mí me quieres asesinar", dijo el ex 'Niño Terrible'.



Gamarra pidió a la seguridad que había contratado que retiren a Roberto Chale y fue en ese momento que José Carranza intervino para disuadir a los agentes que estaban dispuestos a retirar al ídolo de Universitario. "Esto (Monumental) lo han construido con estas piernas...no me vas a botar"



Roberto Chale y Puma Carranza arman bronca en junta de acreedores en el Monumental.

El notario de dicha reunión llamó a la cordura y exigió a las partes que guardaran la compostura y llevar la reunión a un buen puerto. Tras la exposición hubo un receso y pero la seguridad impidió que tanto Roberto Chale como el Puma Carranza fueron impedidos ingresar a la sala de reuniones.