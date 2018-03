Universitario: Roberto Siucho perdió clara ocasión de gol ante Sporting Cristal en el Nacional [VIDEO]

Roberto Siucho no podrá dormir esta noche, pues no aprovechó clara ocasión de gol en el Universitario vs Sporting Cristal por la fecha 7 del Torneo de Verano en el Estadio Nacional de Lima. ¡No lo mires Ricardo Gareca!



Esto pasó en el minuto 88 del partido, cuando Universitario y Sporting Cristal igualaban 1-1. Roberto Siucho no pudo convertir el gol del triunfo para los cremas.



El futbolista Cerdán soltó el esférico para Roberto Siucho, quien no tuvo precisión y le pegó mordido dejando pasar la gran oportunidad de conseguir el 2-1.

Video: Siucho se pierde gol ante Cristal

Roberto Siucho es uno de los convocados en la lista de 26 jugadores de la selección peruana que dirige Ricardo Gareca. El delantero estará en los amistosos ante Croacia e Islandia.