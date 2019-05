Samuel Eugenio, ex Universitario de Deportes, falleció a los 60 años tras ser operado de emergencia 

Samuel Eugenio, ex jugador y leyenda de Universitario de Deportes, falleció a los 60 años después de ser intervenido de emergencia por una peritonitis.

El deceso de Samuel Eugenio, quien también era conocido como 'Chamuco' en Universitario de Deportes, fue confirmada por el club crema.



"Lamentamos comunicar el sensible fallecimiento de Samuel Eugenio, ex jugador de Universitario y la Selección Peruana. Campeón nacional en 1982, 1985 y 1987 con la "U" y DT de nuestras divisiones menores. Nuestras sentidas condolencias a la familia. ¡Descansa en paz, 'Chamuco'!", expresó Universitario de Deportes, a través de sus redes sociales.



Además de campeonar tres veces con la camiseta crema, Samuel Eugenio fue formador de las canteras de Universitario de Deportes, siendo determinante en la preparación de Edison Flores, Raúl Ruidíaz, Andy Polo, entre otros.



Incluso, Edison Flores le dedicó un sentido mensaje a Samuel Eugenio, quien fuera su entrenador en las divisiones menores de Universitario de Deportes.



"Hace varios años, dejé de jugar al fútbol cuando mi abuelo falleció. Recuerdo que en ese momento estaba en Chumpitaz y recibí una llamada: “¿Por qué has faltado estos dos meses? Ven que te necesitamos”. Era el profe Samuel y ahí fue cuando lo conocí. Descanse en paz, profe. Muchas gracias por todas sus enseñanzas y su empuje", escribió el 'Oreja' Flores



En 2018, Samuel Eugenio se proclamó campeón de su categoría en la Copa Federación 15 días después del fallecimiento de su hija. ¡Hasta siempre, maestro!