Las redes se convierten por momentos en escenarios de discusiones absurdas generados por declaraciones no confirmadas. La última polémica que se vivió en la ‘tuitósfera’ futbolera peruana incluyó al técnico de Universitario, Álvaro Gutiérrez, al exentrenador de Alianza Lima, Pablo Bengoechea y a sus hijos.

TE VA A INTERESAR | Paolo Guerrero trajo a especialista argentino para que salve su rodilla [VIDEO]

Resulta que en las últimas horas comenzó a circular un supuesto tuit en el que el hijo de Álvaro Gutiérrez, de nombre Santiago, criticó a Elo Bengoechea, hija del exentrenador de Alianza Lima quien ganó notoriedad por derecho propio en nuestro país como periodista y entrevistadora.

“Qué insoportable la hija del ‘profesor’. En Uruguay no estaría en ningún programa deportivo. Perdón, lo tenía que decir”, se lee en el supuesto mensaje.

Supuesto tuit del hijo de Álvaro Gutiérrez.

Esto provocó que muchos hinchas, tanto de Alianza Lima y de Universitario de Deportes se enfrasquen en una disparatada discusión en la que resaltaban los logros de ambos técnicos cuando eran futbolistas.

Todo quedó aclarado minutos después cuando la cuenta verdadera de Santiago Gutiérrez publicó que el tuit original era falso. Asimismo, calificó a Pablo Bengoechea como un ‘crack’.

“Nunca puse algo contra Alianza ni lo voy a hacer. Segundo, no se quién es Elo, pero ya la busque para decirle que esa foto es totalmente falsa. Tercero, mi padre salió campeón de América y tiene una buena relación con Pablo. No sé como hicieron para editar eso, pero no da”, publicó el hijo del estratega crema.

“Es un crack el papá de Elo. Ganó muchas cosas, hasta ganaron una Copa América juntos con mi padre. No quieran meter lío dónde no hay, ni yo sé porque hicieron ese coso falso mío”, agregó en otro tuit.

Es un crack el papá de Elo. Ganó muchas cosas, hasta ganaron una copa América juntos con mi padre.

No quieran meter lío dónde no hay, ni yo sé porque hicieron ese coso falso mío. https://t.co/jcgwbASlTs — Santiago Gutierrez (@sguti_) February 20, 2022

Lo cierto es que existe un lazo estrecho entre ambos entrenadores. Gutiérrez y Bengoechea fueron campeones de la Copa América 1995 defendiendo la camiseta de Uruguay. Además, dirigieron a los equipos más grandes del país oriental (Nacional y Peñarol).

Álvaro Gutiérrez y Pablo Bengoechea han sido compañeros de selección y se han enfrentado como técnicos. Foto: Difusión.