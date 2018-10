Las cosas en tienda de Universitario se ponen color de hormiga. Tras la última derrota en Ayacucho, los hinchas no toleraron más estar peleando la baja y decidieron ingresar a Campo Mar U, por la fuerza, cuando el equipo recién estaba llegando a los entrenamientos y la emprendieron contra el entrenador de los cremas, el chileno Nicolás Cordova.



El grupo de barristas de la Trinchera Norte , una de las más radicales de Universitario, ingresó por el sector de la playa (7:45 a.m.) y reclamó a todo el plantel los pésimos resultados que acumular en la temporada que los ha puesto en peligro de perder la categoría y por ello responsabilizan a Nicolás Córdova, a quien le han dado 48 horas de plazo para que presente su renuncia y abandone el Perú.



"Poco floro. Para todos quedó claro, aquí nadie huevea. Usted profe, ya sabe. En su cara las cosas quedaron claras. Guerra avisada no mata gente", este fue el mensaje que la Trinchera Norte compartió en sus redes sociales y ademas acompañaron el post con la foto de una banderola que colgaron dentro de las instalaciones estudiantiles. "Suden al camiseta porque la historia se respeta".



Jugadores evitaron hablar sobre visita de la Trinchera Norte

El cuerpo de vigilancia dio parte a la Policía Nacional que ingresó a las instalaciones de Universitario para controlar la situación generada por la Trinchera Norte y evitar que el enfrentamiento entre los hinchas y el plantel de jugadores se desbordara en una situación más violenta.



Universitario enfrenta este viernes 5 de octubre a Sport Huancayo por una fecha más del Torneo Clausura y en búsqueda que el equipo de Nicolás Córdova se aleje de las últimas posiciones del acumulado.