Universitario respondió a Umbro y aseguró que negocian con tres marcas de indumentaria deportiva

Universitario de Deportes y la empresa KS Depor, representante de Umbro en el Perú, sostienen una controversia contractual y ambos emitieron sendos comunicados.



Universitario no tardó en responder y aclarar un comunicado inicial de Umbro, en el que la marca deportiva exhortó al club crema a respetar el contrato, acudir a un tribunal arbitral y recibir la nueva camiseta 2018.



De lo contrario, Umbro procedería a las instancias judiciales correspondientes para reclamar la penalidad por resolución de contrato, además de daños y perjuicios.



Ante este pronunciamiento, Universitario aclaró de la misma forma y a través de sus redes sociales, que existen tres marcas deportivas interesadas en vestir al plantel crema y que las negociaciones están avanzando.



Además, recalcó que no existe "ninguna relación comercial con KS Depor" y que dicha empresa no tiene autorización para "comercializar indumentaria y productos" usando la marca de Universitario. Igualmente, advirtió que interpondrían acciones legales.

Aquí el comunicado de Universitario sobre Umbro:

Así fue el comunicado de Umbro sobre Universitario:

