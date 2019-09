Bengoechea criticó con dureza al arbitraje peruano antes del clásico Universitario vs Alianza Lima 

Exteriorizó su incomodidad. Pablo Bengoechea, estratega de Alianza Lima , fue crítico al opinar si los errores arbitrales lo preocupan de cara al clásico ante Universitario, deslizando que el cuadro crema habría sido uno de los equipos beneficiados con reiteradas equivocaciones en el Clausura de la Liga 1.

"Se están equivocando muy seguido, lamentablemente", destacó el técnico uruguayo en conferencia de prensa tras la victoria de sus dirigidos sobre Real Garcilaso, antes de reclamar que "en estas últimas fechas están errando a favor de los mismos".

"Eso es un tema de preocupación", agregó Bengoechea, quien detalló como afectan las injusticias a sus intereses. "Nos está llevando mucho tiempo hablar con los futbolistas para que no pierdan de vista que no podemos protestar. No está siendo sencillo porque ellos ven los partidos de los demás equipos", aseguró.

En ese sentido, Pablo Bengoechea realizó una recomendación: "Entendemos que los árbitros se equivoquen, pero que compensen un poco, que no sea siempre para el mismo lado".

Más allá de su preocupación por el arbitraje, el Profesor también valoró el encuentro con Universitario desde lo futbolístico.

"El clásico es una historia aparte a todo, no importa cómo uno llega a ese día pero es un partido con mucha historia, es el partido más lindo para jugar. Imagino que vamos a llegar muy bien, tenemos futbolistas que saben jugar ese tipo de partidos y vamos a jugar contra el que va puntero. Vamos a ir con todo para intentar sumar 3 puntos y quedar en la primera posición nosotros", sentenció.

