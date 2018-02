Universitario vs Alianza Lima: Día, hora y canal TV del clásico por Torneo de Verano

Universitario vs Alianza Lima : Se programó el primer clásico del año válido por la fecha 4 del Grupo A del Torneo de Verano del Descentralizado 2018.



Universitario vs Alianza Lima se jugará en el estadio Monumental de Ate. Los cremas serán locales y en la segunda ronda devolverán la visita a los íntimos en el estadio Matute.



Día, hora y canal TV



El clásico del fútbol peruano: Universitario vs Alianza Lima, se jugará este domingo 22 de febrero. La hora pactada es 18:15 horas. El duelo será tranmisito por Gol Perú (canal 14 Movistar Tv).



Universitario ocupa el sexto lugar de la tabla del Grupo A con solo un punto (un empate y una derrota). Por su parte, Alianza Lima se ubica en el segundo puesto con cuatro unidades (un triunfo y un empate). El líder de la serie es San Martín.

La programación de la fecha 3 del Torneo de Verano:

Programación de la fecha 3 del Torneo de Verano Programación de la fecha 3 del Torneo de Verano

Previo al clásico, Alianza Lima enfrentará a Sporting Cristal este domingo y Universitario jugará ante San Martín por la fecha 3.

