Universitario vs Alianza Lima: Esto te pasará si luces tu camiseta blanquiazul en el clásico [VIDEO Y FOTOS]

Todo va quedando listo para el clásico entre Universitario y Alianza Lima , este sábado en el Estadio Nacional, por la fecha 12 del Torneo Apertura , donde existe la recomendación para que solo acudan hinchas cremas, según la Comisión Nacional contra la Violencia en espectáculos deportivos.



En medio del protocolo de seguridad de cara al clásico, Miguel Vega, presidente de esta Comisión Nacional, señaló que si bien no pueden evitar el ingreso de algún hincha de Alianza Lima, siendo Universitario dueño de fecha, estará prohibido que los hinchas blanquiazules luzcan la camiseta de su equipo en las tribunas.



"No hay manera de controlar que un hincha de Alianza Lima no ingrese al estadio, pero sí está prohibido que entren con ropa de su equipo, porque esto puede generar reacciones violentas. Si alguien entra con camiseta del rival, la policía va a intervenirlo, se le pedirá que se quite la camiseta y si no quiere, se le retirará del recinto", dijo Vega sobre las disposiciones para la fecha 12 del Torneo Apertura.



Por su parte, Hugo Duthurburu, presidente de la ADFP, exigió mano dura de parte de las autoridades para el duelo entre Universitario y Alianza Lima: "Pido a la Fiscalía de la República y Policía Nacional el apoyo, y si tienen que meter preso a alguien por un acto de violencia, que así sea, queremos ir tranquilos a los estadios y ver espectáculos", señaló.



A su vez, el coronel Manuel Roncalla garantizó la seguridad del partido de la fecha 12 del Torneo Apertura. "Hay el número suficiente de efectivos policiales para este clásico, así que la familia puede ir tranquila al estadio".