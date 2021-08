La tiene clara. Dentro la cancha, Germán Leguía destacaba por su visión de juego y hoy fuera de ella analiza el fútbol como pocos. El ex volante de Universitario de Deportes y la Selección peruana, jugó varios clásicos y nos cuenta como vivía junto a sus compañeros esa semana, además de los momentos más ‘picantes’ con su eterno rival.

¿Quién llega mejor al clásico?

A veces no interesa quien llega mejor. Mira el partido con Cristal, la “U” venía mal, mientras que el equipo de Roberto (Mosquera) estaba mejor y terminó 2-2. Igual puede pasar con Alianza.

Pero no podrás negar que esta versión de la “U” no convence…

Por fútbol la “U” no viene nada bien. Si se sacan los resultados es porque los jugadores ponen ganas, pero todos los partidos los termina asustado o pidiendo tiempo.

¿Y eso por qué?

Porque el entrenador es malísimo y dice cada barbaridad. Tiene más de un año y el equipo no va ni para atrás ni para adelante.

¿Qué recuerdos de los partidos ante Alianza?

Los clásicos lo máximo. Enfrentar a Cueto, Cubillas, Velásquez, la Rosa, Duarte, Rojitas, Sotil que eran unos jugadorazos y ganarles fue espectacular.

¿Cómo vivían la previa?

Ante de un clásico hacíamos partido de práctica y Roberto Scarone habría las puertas del ‘Lolo’ y entraban más de cinco mil personas para vernos. Desde ese momento sabíamos que no era un partido más.

¿Qué clásico recuerdas más?

Todos son lindos, pero tengo tres. El del 6-3 en Matute. Ese día nos hacen el 1-0 a los 45 segundos y todos creyeron que nos metían cinco, pero apareció la garra crema y los goleamos.

Otro…

El día que les ganamos con gol del ‘Loco’ Seminario que es el mejor de la historia de los clásicos.

Y el tercero…

Cuando pateé el primer penal de mi vida. Recuerdo que veníamos fallando varios penales y cuando veo que nadie se acerca a patear, Roberto Scarone me grita vaya usted Germán. No me quedaba otra así que cogí la pelota, pero conforme me iba acercando a patear veía el arco más chico.

¿Y qué hiciste?

Dije le meto un patadón y ya está. Pero cuando estoy por patear me entra la duda, freno y de repente Caíco (Gonzales Ganoza) se va para un costado y aprovecho para ponerla al otro lado.

¿Qué pasó después?

Alianza reclamó que había amagado, incluso llamaron a Pedro Escartín que era un ex árbitro español para que expliqué la acción y él dijo que se llamaba la paradina y la había hecho Pelé.

¿Hiciste muchos goles en los clásicos?

No hice muchos goles en esos partidos porque Roberto(Scarone) me ponía más atrás para sacar la pelota desde abajo. No teníamos los virtuosos que tenía Alianza, jugábamos con tres arriba, Percy Vílchez, ‘Jota Jota’ Oré y Luces y yo tenía que ponerles la pelota.

¿Cómo viviste esos casi cuatro años sin ganarle a Alianza?

Era terrible nos pasó de todo. Se fue ‘Jota Jota Oré', Percy Vílchez se lesionó y como no había plata nos reforzábamos con jugadores de Copa Perú. Estábamos quebrados y así no podíamos pelear. Cuando regresa el ‘Trucha’ Percy Rojas nos empieza a ir mejor y volvimos a ganarles.

“La Rosa me negó saludo en un clásico”

¿Se transforman los jugadores en los clásicos?

Claro, recuerdo que en un partido mi compadre Guillermo (La Rosa) no me quiso saludar y me dijo fuera de acá blanquito de m…Yo le decía que te pasa, tú no eres así y no me miraba.

¿Cómo terminó eso?

Lo gracioso fue que luego del partido por la noche estoy en mi casa y tocan el timbre. Era Guillermo con sus pollos a la brasa como si nada hubiese pasado y nos matamos de risa.

¿Con José Velásquez también habrás chocado?

Con José y su señora salíamos a comer, nos habíamos hecho amigos en el mundial del 78. Pero el día del partido nos agarrábamos. Luego a la semana siguiente nos veíamos en el entrenamiento de la selección y todo normal, terminábamos abrazados.

¿Un jugador de la “U” que la rompía ante Alianza?

Carlos ‘Piticlín’ Palacios. Hacía lo que quería con la pelota, lo malo es que después de un buen clásico desaparecía tres días y ya no lo ponían. Carlitos fue un crack.

¿Qué entrenador vivía de otra manera esos partidos?

Roberto Scarone se transformaba en los clásicos, se volvía una fiera. Un par de veces casi se pelea y ojo que tenía una edad avanzada. En los partidos de práctica nos exigía mucho y nos sacábamos el alma como si fuera un partido oficial.

“Novick me gusta, pero no es Nunes...”

¿Te gusta Hernán Novick?

Es un buen jugador, pero no es Nunes ni Grondona. El ‘viejo’ jugó un mundial y Grondona destacó en la Copa Libertadores. A Novick no lo vi en esos partidos.

Para 'cocoliche', Hernán Novick no marca diferencias(Foto: Liga 1)





Pero es clave en esta “U” …

Para este campeonato que es horroroso es un buen jugador. Nuestro torneo engaña mucho, hay varios extranjeros que aquí se pasearon, fueron a otras ligas y no pasó nada con ellos. Por eso terminaron regresando al Perú.

Y Hernán Barcos ¿qué te parece?

Tiene trayectoria, pero es el mismo caso de Novick. Prefiero a Concha que es buenísimo y juega espectacular.

¿No te gustan los jugadores del exterior?

Claro que sí pero el extranjero tiene que ser el mejor. Los que hemos jugado fuera sabemos como son las cosas. Hoy elogian y ponen como reyes a uno porque corre y deja el alma, para eso mejor ponemos un infante de marina en cancha.

¿Qué opinas del despido de Paolo Maldonado?

Es normal en esta gente que administra el club. Ya lo hizo con el ‘Puma’ Carranza, Roberto Chale, Samuel Eugenio. Esa es su costumbre, maltratar a los que hicieron algo por la institución, no les interesa la “U”. Menos mal que ya se van. Apenas se vayan regresan ‘Pajita’ y Paolo. (José Reynoso Alencastre).

TE PUEDE INTERESAR

Orgullo peruano: Raúl Ruidíaz vuelve a ser incluido en el once de la semana de la MLS

‘Cuto’ Guadalupe escribe: Así fue mi mejor contrato en el fútbol (y no fue en Europa)

¿A qué hora y cuándo juegan Universitario vs. Alianza Lima EN VIVO clásico por Liga 1? - HORARIOS