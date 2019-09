Universitario vs Alianza Lima: Horarios para ver GOLPERÚ y GOLTV, clásico por fecha 9 del Torneo Clausura de Liga 1

Universitario vs Alianza Lima. 'Cremas' reciben este domingo a los 'Blanquiazules' en el Estadio Monumental de Ate por la fecha 9 del Torneo Clausura de Liga 1, en el clásico del fútbol peruano. En esta nota conoce todos los detalles del partido: horarios, canales y mucho más.



¿A qué hora arranca el Universitario vs Alianza Lima? En Perú, Colombia, Ecuador y México a las 4:00 p.m. En Venezuela, Bolivia y Estados Unidos a las 5:00 p.m. En Argentina, Chile y Brasil a las 6:00 p.m. En España a las 11:00 p.m.



¿Qué canales de TV pasarán el Universitario vs Alianza Lima? En Perú lo puedes ver por la señal de GOLPERÚ (cable). En Estados Unidos por Perú Mágico. En otros países de Latinoamérica por GolTV.

¿Vas a seguir el Universitario vs Alianza Lima vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y declaraciones.



Universitario defenderá su liderato del Torneo Clausura ante Alianza Lima, segundo en la tabla de posiciones, con solo 2 puntos de diferencia. Ojo: solo habrá hinchada local en el Estadio Monumental de Ate.