Universitario de Deportes se sigue preparando para afrontar el clásico ante Alianza Lima, este domingo 17 de abril, por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1. La mente ya está puesta en dicho compromiso, al que Nelinho Quina calificó como encuentros “diferentes” al resto.

“Son partidos diferentes. No interesa la tabla, los goles, la valla más o menos vencida, cómo vengas en la tabla o lo que te haya sucedido últimamente. Son partidos que todos lo quieren ganar. Siempre he dicho: ‘los clásicos se ganan’”, declaró Quina en conferencia de prensa.

“Todo los partidos son importantes, pero este tiene un sabor especial. Porque jugamos ante el clásico rival, en nuestra casa, después de dos años, con nuestra hinchada. Eso va a ser algo lindo. Son partidos distintos, no interesa el cansancio, las lesiones, ni mucho menos. Cada uno va a presentar su mejor once y ojalá sea un gran espectáculo y que el resultado se quede en casa”, añadió el futbolista de 34 años.

El zaguero apuntó que “Alianza Lima tiene un plantel importante” y que “hay que estar atentos” para marcar no solo a Hernán Barcos, sino a otros jugadores que podrían dañar al elenco crema.

“Alianza Lima tiene un plantel numeroso, donde cualquiera puede jugar. Ayer (contra Colo Colo) no tuvieron un resultado que hubiesen querido, pero para el clásico faltan tres días. Creo que Alianza Lima va a llegar bien, pero nosotros vamos a llegar mucho mejor. Vamos a pensar que vamos a recibir al mejor Alianza. Para eso nos estamos preparando”, expresó Quina.

Por último, el defensa saludó que se permita el ingreso de instrumentos musicales para acompañar al equipo en las tribunas, lo cual garantizará un ambiente de fiesta.

“Sabemos que no se jugaba un clásico desde hace dos años acá, de a poco están volviendo las cosas. Me gustaría que vuelvan las dos hinchadas. Siempre el aliento de los hinchas te levanta cuando no nos están saliendo las cosas. Ellos en la tribuna, nosotros en la cancha”, sentenció Quina.