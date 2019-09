¿Qué pasa si Universitario le gana el clásico a Alianza Lima?

Universitario vs Alianza Lima se enfrentan en el estadio Monumental de Ate, en una edición más del clásico del fútbol peruano, válido por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1. ¿Qué pasa si los cremas ganan?



Si Universitario le gana el clásico a Alianza Lima, quedaría encaminado para ganar título del Torneo Clausura. Los cremas sumarían 22 puntos y ampliarían la ventaja a cinco unidades sobre sus perseguidores: Sporting Cristal, los blanquiazules y Mannucci -los tres clubes se quedarían con 17 puntos-.

[Sigue aquí EN VIVO el clásico Universitario vs Alianza Lima por el Torneo Clausura]

Además, Universitario treparía a los primeros lugares de la tabla de posiciones acumulada. Los cremas le arrebatarían el tercer lugar a Alianza Lima, al sumar 45 puntos, dos más que los blanquiazules y se acercaría a los Play Offs por la vía tabla general en caso no gane el título.



Pero también, Universitario quedaría a 12 puntos de puesto nueve de la acumulada, con lo cual aseguraría su presencia en los Play Offs en cualquier caso.



Universitario ganaría su quinto partido seguido en la Liga 1 y sería la la mejor racha de victorias seguidas de los últimos dos años.



Eso no es todo. De ganar el clásico, a Universitario le quedaría solo un partido ante un rival directo como Sporting Cristal, que incluso con un empate podría seguir seguro rumbo al título.



Universitario le resta luego del clásico ocho partidos por jugar. Cinco de ellos serán en Lima (cuatro en el Monumental) y tres en provincia.

Partidos restantes de Universitario en el Torneo Clausura:



Sport Boys vs Universitario

Universitario vs vs Sporting Cristal

César Vallejo vs Universitario

Universitario vs Cantolao

Municipal vs Universitario

Universitario vs Ayacucho

UTC vs Universitario

Universitario vs Real Garcilaso

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.