Universitario vs Alianza: Impresionante vista del Monumental en el clásico a la salida de los equipos al campo

Universitario vs Alianza Lima : Los clubes protagonizaron una edición más del clásico del fútbol peruano, válido por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1, y la salida de los equipos fue impresionante.



Las cámaras de televisión captaron el momento de la salida de los equipos para el clásico Universitario vs Alianza Lima y la toma aérea fue imponente.



Con los clubes listos para el clásico Universitario vs Alianza Lima dentro del campo de juego, las tribunas repletas de hinchas cremas le dieron colorido a la fiesta en estadio Monumental de Ate.



Universitario y Alianza Lima disputan, junto con Sporting Cristal y Mannucci, el liderato de la tabla de posiciones por el título del Torneo Clausura.

La salida de los equipos y la toma aérea de la Tv en la previa del clásico:

