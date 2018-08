Universitariovs Alianza Lima : EN VIVO El equipo crema juega ante los blanquiazules en una nueva edición del clásico del fútbol peruano por la fecha 12 del Torneo Apertura del Descentralizado 2018.



Universitario vs Alianza Lima será un clásico que podría decidir el futuro de ambos equipos en lados opuestos de la tabla de posiciones. Los íntimos pelean el título y los cremas quieren alejarse de la zona de descenso.



Previo al Universitario vs Alianza Lima , los merengues perdieron ante Sporting Cristal y buscan volver a la senda del triunfo. Por su parte, los blanquiazules necesitan los tres puntos para seguir tras el líder Sporting Cristal.

Día, hora y canal Tv del clásico Universitario vs Alianza Lima:



El clásico Universitario vs Alianza Lima se llevará a cabo este sábado 11 de agosto. El escenario elegido es el Estadio Nacional y el partido arrancará desde las 8:00 p.m. La transmisión estará a cargo del canal de Tv Gol Perú (canal 14) a través de la señal de Movistar.



Esta temporada el clásico Universitario vs Alianza Lima se disputó en dos ocasiones y el saldo fue a favor de los blanquiazules con sendas victorias 3-1 y 2-0 en el Torneo de Verano, primer campeonato del Descentralizado 2018.



El partidazo de la jornada 12, el clásico, Universitario vs Alianza Lima, encuentra a los blanquiazules a dos puntos del puntero Cristal, que tiene 21. Los merengues están complicados en el puesto doce con 11 puntos, a 10 de los íntimos. Además, han sumado en el año 24 unidades y se ubican ante antepenúltimos (14°) de la tabla acumulada, que decide la baja.

