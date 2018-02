Universitario vs Alianza Lima EN VIVO ONLINE. El cuadro crema recibe este domingo a los blanquiazules en el Estadio Monumental de Ate por la fecha 4 del Torneo de Verano Grupo A. Arranca a las 6:15 p.m. por la señal de Gol Perú.



¿Vas a seguir el Universitario vs Alianza Lima vía Internet? Trome.pe. , te traerá el minuto a minuto del cotejo con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas, declaraciones y más. ¡No te lo pierdas!



Universitario y Alianza Lima disputarán el primer clásico 2018 del fútbol peruano. Esta vez, los merengues serán locales y tendrán en total apoyo de sus hinchas en las tribunas, pues no se permite el ingreso de fanáticos de la visita.



Para este duelo contra Alianza Lima, Universitario podrá contar con Aldo Corzo, quien debutará en el Torneo de Verano tras estar fuera de las canchas por una operación testicular. 'La Muela' irá por el lateral derecho.



Otro de los jugadores que alinearán en Universitario son Adán Balbín y Juan Manuel Vargas. El primero irá en lugar del lesionado Arquímides Figuera, mientras que el segundo tomará el lateral izquierdo.



Alianza Lima, por su parte, también tendrá la vuelta de un jugador importante en su esquema. Se trata de Rinaldo Cruzado, quien viene siendo el más regular en la presente campaña de los blanquiazules.



¿Cómo llegan Universitario y Alianza Lima en cuanto a resultados? Los de Pedro Troglio empataron en la anterior jornada 1-1 ante San Martín con golazo de tiro libre de Juan Manuel Vargas.



Alianza Lima, en cambio, perdió 2-0 frente a Sporting Cristal en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute. Los íntimos buscarán su segundo triunfo de visita.



Universitario vs Alianza Lima: Alineaciones probables



Universitario: Raúl Fernández; Aldo Corzo, Werner Schuler, Horacio Benincasa, Juan Manuel Vargas; Adán Balbín, Emanuel Páucar, Jersson Vásquez, Alberto Quintero; Roberto Siucho, Osorio.



Alianza Lima: Leao Butrón; Luis Garro, Miguel Araujo, Gonzalo Godoy, Fernando Duclós; Rinaldo Cruzado, Aldair Fuentes, Mario Velarde, Alejandro Hohberg; Kevin Quevedo, Gabriel Leyes.