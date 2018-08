Universitario vs AlianzaLima se verán las caras en el Estadio Nacional, en el partido más atractivo de la fecha 12 del Torneo Apertura y que podrás seguirlo EN VINO este sábado desde las 8 p.m., y que también podrás ver EN DIRECTO por la señal de Gol Perú.



Este Universitario vs Alianza Lima será un partido vital para ambos equipos, pues cremas y blanquiazules viven situaciones diferentes en la tabla. Los pupilos de Pablo Bengoechea esta a tiro de piedra del líder del Torneo Apertura, Spórting Cristal, mientras los cremas llegan busca abandonar las últimas posiciones.



Cuando faltan muy pocas horas para el Universitario vs Alianza Lima, el técnico de los victorianos confía en sumar y a cortar distancias con Cristal. "Pienso que el grupo llega muy bien. Hemos visto las fortalezas y debilidades del rival así como también analizamos las nuestras. Estamos en situación límite y esperamos ganar estas cinco finales, ojalá nos alcance para ganar el título, aunque también necesitamos que Cristal pierda algunos puntos", dijo el DT.



Universitario vs Alianza Lima: Gol de Rinaldo Cruzado

El estratega de Alianza Lima también adelantó algunos movimiento en su once inicial. "No soy de dar el equipo antes de un partido, simplemente les puedo contar que los únicos descartados son Mario Velarde y Gonzalo Godoy y que dentro de los jugadores concentrados, Luis 'Cachito' Ramírez es la única duda".



El equipo de Nicolás Córdova sabe que este Universitario vs Alianza Lima es vital para salir de la crisis de resultados que vive el equipo y destacó el apoyo incondicional de la hinchada. "La gente nos apoyó muchísimo en los últimos partidos, pese a la situación en la que estamos. No creo que exista otra hinchada como la de la 'U', que igual van a los estados y nunca dejan de gritar ni apoyar en la situación que estamos. Nosotros estamos en el club más grande del país y tenemos que salir de esto", dijo el zaguero Werner Schuler.



Asimismo, se supo que el Universitario vs Alianza Lima será dirigido por el colegiado Kevin Ortega, quien no ha recibido ninguna objeción de parte de los estrategas. "Nunca me pongo a pensar quién es el árbitro. Simplemente deseamos que tengan un buen partido", comentó Pablo Bengoechea.



Estas serían la posible alineaciones para el clásico: Universitario : Raúl Fernández; Aldo Corzo, Werner Schuler, Horacio Benincasa, Jersson Vásquez; Arquímedes Figuera, Emanuel Páucar, Roberto Siucho, Diego Manicero; Anthony Osorio y Daniel Chávez.



Alianza Lima: Leao Butrón; José Cotrina, Gianmarco Gambetta, Francisco Duclós, José Guidino; Aldair Fuentes, Óscar Vílchez, Rinaldo Cruzado; Roberto Villamarín, Alejandro Hohberg y Mauricio Affonso.