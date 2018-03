Universitario vs Ayacucho FC EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV por Torneo de Verano

Universitario vs Ayacucho : EN VIVO ONLINE TV El cuadro crema enfrenta al equipo de los 'Zorros' este domingo en el estadio Monumental de Ate por la fecha 5 del Grupo A del Torneo de Verano. Universitario va por su segundo triunfo ante Ayacucho para recuperar terreno perdido. (4:00 p.m.) (TV: Gol Perú | Movistar Tv)



Universitario vs Ayacucho es la oportunidad de los cremas de ratificar su recuperación en el Torneo de Verano tras conseguir su primer triunfo la última fecha como visitante ante Comerciantes Unidos (2-0).



Pero el rival no será fácil. Los 'Zorros' llegan motivados tras su conseguir dos triunfos seguidos en casa, uno de ellos ante Sporting Cristal (5-3), pero ahora tendrán el desafío de conseguirlo en calidad de visitante.



El Universitario vs Ayacucho será un duelo de equipos en la mitad de la tabla del Grupo A. Ambos tuvieron un mal arranque en el campeonato, lo que los a colocado a 10 puntos del líder Sporting Cristal.

Universitario 2-0 Comerciantes Unidos: resumen y goles

El técnico Pedro Troglio adelantó que Adán Balbín está sentido y es duda para el Universitario vs Ayacucho. Además, confirmó la bajas de Arquímides Figuera y Diego Manicero, ambos por lesión.



"El campeonato es muy parejo. Nadie imaginaba que Cristal perdería de esa manera en Huanta. Ante Ayacucho FC tendremos mucho cuidado, porque se trata de un equipo que viene de meterle cinco goles a Cristal y tiene jugadores experimentados y de buen pie", recalcó Pedro Troglio previo al Universitario vs Ayacucho.



"Jugar con Universitario motiva, estamos intentando que Ayacucho tenga un modelo de juego. Que los resultados acompañen y que los jugadores crean en uno, son un motor. ", aseguró el técnico de Ayacucho FC, Duilio Cisneros, respecto al Universitario vs Ayacucho.

Alineaciones posibles del Universitario vs Ayacucho:



Universitario: Zubczuk, Corzo, Vásquez, Vargas, Benincasa, Velarde, Romero, Quintero, Páucar, Siucho y Osorio.



Ayacucho: Castellanos, Bogado, Ramírez, Perleche, Rosell, Ortiz, Carranza, Neira, Morales, Montes y Obregón.

