Universitario vs Ayacucho FC EN VIVO EN DIRECTO. Los 'cremas' se enfrentan a los ayacuchanos este domingo a las 4:00 p.m. en el estadio Monumental por la fecha 6 del Torneo Apertura. El partido irá por la señal de GOL PERÚ .



Los dirigidos por Javier Chirinos quieren obtener los tres puntos de local tras la derrota frente a Unión Comercio entre semana. De esta manera, conseguirían su primera victoria en el torneo Apertura.



Con una victoria, Universitario , saldría del penúltimo lugar para escalar en la tabla a 4 puntos. Sin dudas, el funcionamiento en el equipo merengue no ha sido el óptimo y ha quedado demostrado en el terreno de juego.



"No podemoes echar la culpa por líneas, esto es un colectivo", sentenció el entrenador Chirinos al referirse al mal momento que atraviesa su equipo.



Mientras que, Jersson Vásquez indicó que lo único que deben hacer el domingo es ganar. “Lo único que nos preocupa es ganar el domingo. No solo necesitamos el triunfo con Ayacucho ya que se viene la para. Hay que aprovechar el mal momento de ellos”.

Universitario 0-2 Unión Comercio: Goles y resumen

Por otro lado, Ayacucho FC no ha podido ganar en el campeonato y se ubica antepenúlimo con 4 unidades. El equipo dirigido por Francisco Melgar tiene cuatro derrotas y necesita imperiosamente la victoria.



Universitario vs Ayacucho FC se enfrentarán por tercera vez en el año (Torneo de Verano). El primero quedó 4 a 2 para los ayacuchanos y el último partido fue empate a uno en un encuentro con muy pocas situaciones de gol.