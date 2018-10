Universitario vs Binacional : EN VIVO EN DIRECTO El cuadro crema enfrenta al 'Poderoso del Sur' este sábado en el estadio 25 de noviembre de Moquegua por la fecha 8 del Torneo Clausura del Descentralizado 2018. Universitario está urgido de un triunfo ante Binacional que lo aleje de la zona de descenso. (1:00 p.m.) (TV: Gol Perú | Movistar)



El mejor momento, en medio de las peores circunstancias. Así afrontan los cremas el partido Universitario vs Binacional en calidad de visitante.



Los merengues consiguieron sumar dos triunfos seguidos por primera vez en el año antes del choque Universitario vs Binacional. Pero, su objetivo sigue siendo sumar puntos para salvarse de la baja.



El equipo merengue cuenta con 41 puntos, solo uno más que Sport Boys -penúltimo-, en zona de descenso. Por ello, un triunfo es obligatorio en el Universitario vs Binacional.

Universitario 2-1 Unión Comercio: resumen y goles

Universitario , Sport Rosario y Unión Comercio tiene el mismo puntaje en la tabla acumulada y pelean por la permanencia. Sport Boys y Ayacucho han sumado 40 unidades. Cinco clubes que por ahora sueñan con quedarse en Primera División.



El técnico crema Nicolás Córdova no podrá contar con Pablo Lavandeira, Germán Denis y Roberto Siucho, quienes están suspendidos para el Universitario vs Binacional.



Por su lado, los celestes se quedaron si técnico tras la renuncia de Luis 'Puchito' Flores, que fue reemplazado por Mario Flores. El flamante DT debutará en el Universitario vs Binacional.

Posibles alineaciones del Universitario vs Binacional:



Universitario: Zubczuk, Corzo, Rodríguez, Schuler, Vásquez, Paucar, Figuera, Manicero, Osorio, Quintero y Núñez.

Binacional : Farro, Balta, Laura, Fajardo, Ángeles, Caraza, Aubert,

Tuesta, Polar, Rodríguez y Zeta.

