Universitario vs Binacional EN VIVO ONLINE GOL PERÚ TV EN DIRECTO por el Torneo Apertura

Universitario vs Binacional EN VIVO ONLINE. 'Cremas' reciben este martes al 'Poderoso del Sur' por la fecha 8 del Torneo Apertura en el Estadio Monumental de Ate. El partido arrancará a las 8:00 p.m.



Nicolás Córdova no pudo ganar en su debut como nuevo entrenador de Universitario. Cayó 2-1 ante Sport Huancayo de visita y ahora tendrá una nueva oportunidad de hacerlo ante su hinchada.



Nicolás Córdova no pudo ganar en su debut como nuevo entrenador de Universitario . Cayó 2-1 ante Sport Huancayo de visita y ahora tendrá una nueva oportunidad de hacerlo ante su hinchada.



Además, Universitario está obligado a ganar a Binacional si no quiere complicarse con el descenso, pues se ubica entre los último lugares del Acumulado.



La gran novedad en Universitario será el regreso del lateral Juan Manuel Vargas, quien no estuvo en Huancayo por una lesión muscular.

Universitario : Fernández; Corzo, Velarde, Schuler, Vásquez; Figuera, Vargas, Manicero, Núñez; Huamantica, Chávez.



Binacional : Sotillo, Laura, Rojas, Tuesta, Reyes, Caraza, Aubert, Polar, Ángeles, Bnítez, Ferreyra.