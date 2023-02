El único de los cuatro partidos de la Liga1 que podría disputarse este sábado por la fecha 3 del Torneo Apertura, entre Universitario y Academia Cantolao, no será televisado por GOLPERÚ y Alberto Beingolea, director periodístico del canal, explicó el verdadero motivo de por el cual no pueden transmitir el partido de esta tarde (3. 30 p.m.) en el Estadio Monumental.

El periodista deportivo estuvo en el programa ‘Al Ángulo’ para explicar por qué, pese a la Carta Notarial de la FPF autorizando a Universitario de Deportes a transmitir su partido de local ante Academia Cantolao, el primer partido del Torneo Apertura a disputarse, teniendo en cuenta que en los otros tres habría W.O.

“ Me acaban de pasar un comunicado de la federación diciendo otra vez, una cosa que no es verdad, diciendo que Consorcio Fútbol Perú no quiere trasmitir, pese a que ya le dieron el permiso…No es cierto ”, aclaró el comuncador.

Alberto Beingolea explica por qué GOLPERU no se transmitirá U vs Cantolao (Movisar Deportes)

¿Qué requisito necesita GOLPERÚ para transmitir la Liga 1?

Beingolea reconoció que trasmitir el partido de este sábado, los haría romper un mandato del Poder Judicual. “ En el mismo comunicado dice: le hemos dado permiso para que transmita Universitario, Sport Boys y Deportivo Municipal hasta el 2025. Señor entérese, ese contrato ya no existe, no autorice ese contrato, porque se estaría yendo contra una orden judicial, saque otro comunicado autorizando el último y trasmitimos de inmediato ”, explicó.

Asimismo, Michael Succar, panelista de ‘Al Angulo’ le preguntó sobre el plazo si la FPF pide el levantamiento de la ‘Medida Cautelar’. “ Si la Federación lo pide, se haría de inmediato, porque la FPF es la que lo pidió. Si de un día para otro se la dieron, con este juez pasaría de inmediato. Pero te reitero, que no hace falta de que se retire… ”, comentó el representante de GOLPERU a la espera de que la Liga1 reconozca el último contrato de Universitario.

¿En qué canal se verá el Universitario vs Cantolao?

La administración de Universitario de Deportes anunció que su partido ante la Academia Cantolao, por la tercera fecha de la Liga 1 sería transmitida desde sus redes sociales y sería su canal de YouTube el elegido.

“El Club Universitario de Deportes lamenta que Gol Perú se vea impedido de transmitir el partido contra Cantolao, pues nuestro contrato renovado y extendido con el Consorcio Fútbol Perú no ha sido autorizadi ni aprobado expresamente por la FPF, tal y como lo ha ordenado la medida cautelar dictada pot el Poder Judicial, en el marco del proceso iniciado por la misma FPF”, expreso el cuadro crema.

“Como medida excepcional, el club transmitirá el partido por sus redes oficiales. Haremos todos el esfuerzo para llevarles un evento de calidad”, añadió Universitario de Deportes en comunicación con su hinchada.

