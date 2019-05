Universitario vs Cantolao: La jugada polémica del partido ¿Era penal a Alberto Quintero?

Alberto Quintero fue derribado dentro del área y generó polémica en el partido Universitario vs Cantolao , que se disputó en el estadio Miguel Grau del Callao por la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga l.



En un momento clave del partido, Universitario estaba volcado en ataque en busca del empate, el atacante crema Alberto Quintero fue derribado dentro del área pero el árbitro Víctor Hugo Carrillo no cobró penal.



El defensa de Cantolao Ederson Mogollón salió a cortar el ataque de Quintero y tras barrerse derribó al panameño. En primera instancia, parecía falta, y la repetición de la televisión confirmó que se lo lleva de encuentro.



Pese a los reclamos el árbitro prosiguió con la jugada. Finalmente, Universitario no pudo revertir el marcador y perdió 1-0 ante Cantolao. Los cremas sumaron cuatro partidos sin ganar.

Universitario: La jugada polémica del partido ¿Era penal a Quintero? (Video: Gol Perú)

