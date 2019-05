Universitario vs Cantolao: EN VIVO Juegan en el Callao por el Torneo Apertura de la Liga 1

Universitario vs Cantolao : EN VIVO ONLINE TV El cuadro crema enfrenta al Delfín este viernes en el estadio Miguel Grau del Callao por la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga l. Universitario necesita un triunfo ante Cantolao para volver a la senda del triunfo. (8:00 p.m. hora peruana) (TV: Gol Perú | Movistar TV)



El partido Universitario vs Cantolao será la oportunidad de los cremas de revertir el momento difícil tras la aparatosa goleada 4-0 sufrida en el propio estadio Monumental por parte de César Vallejo.



En los días previos al encuentro Universitario vs Cantolao, se han desatado una serie de rumores sobre la posible salida del técnico Nicolás Córdova. Sin embargo, el propio administrador del club le ratificó la confianza.



En la previa del duelo Universitario vs Cantolao, el equipo merengue ha sumado 19 puntos pero alargó la ausencia de triunfos a tres partidos en los que consiguió sumar solo dos unidades de las nueve en disputa.



Sin embargo, Universitario logró mantenerse en el tercer lugar pero fue alcanzado por otros clubes con el mismo puntaje: Ayacucho FC, César Vallejo y Deportivo Municipal, ya igualaron a los cremas, que respecto al líder Binacional tiene una diferencia de 11 puntos y sobre el segundo Sporting Cristal, son seis.

Gol de Germán Denis. (Video: Gol Perú)

El DT Nicolás Córdova no podrá contar con su goleador Germán Denis lesionado, y será baja para el partido Universitario vs Cantolao. El atacante Alejandro Hohberg ocuparía su lugar en el ataque merengue.



Para el cotejo Universitario vs Cantolao, se espera cambios en la alineación respecto a la última que cayó goleado. El zaguero Guillermo Rodríguez podría ser titular en la zaga. Además, Enmanuel Páucar regresaría a la volante junto Alberto Quintero, Nelson Cabanillas y Cristhofer Grados.

