Universitario vs Cantolao EN VIVO Hora y canal del partido por fecha 13 del Torneo Clausura de Liga 1

Universitario recibe este sábado a Cantolao en el Estadio Monumental de Ate por la fecha 13 del Torneo Clausura de Liga 1. El partido arrancará a las 8:00 p.m. de Perú (10:00 p.m. de Argentina) por la señal de GOLPERÚ. ¡No te lo pierdas!



Universitario del técnico Ángel Comizzo sale en busca de mantener el liderato del Torneo Clausura frente a Cantolao. 'Cremas' tienen un punto de ventaja sobre sus más cercanos perseguidores: Sporting Cristal (2°) y Alianza Lima (3°), igualados con 24 unidades.



Universitario viene de igualar 0-0 con César Vallejo en Trujillo, donde sumó su tercer empate a cero de manera consecutiva. Además lleva 7 encuentros sin recibir goles. Todo por el Torneo Clausura de Liga 1.

Universitario vs Cantolao: Horarios



Perú / 8:00 p.m.

Colombia / 8:00 p.m.

Ecuador / 8:00 p.m.

México / 8:00 p.m.

Estados Unidos (Miami) / 9:00 p.m.

Venezuela / 9:00 p.m.

Bolivia / 9:00 p.m.

Argentina / 10:00 p.m.

Chile / 10:00 p.m.

Uruguay / 10:00 p.m.

Paraguay / 10:00 p.m.

Brasil / 10:00 p.m.



Universitario vs Cantolao: Canales



Perú / GolPerú

Chile / Perú Mágico

Estados Unidos / Perú Mágico

Venezuela / Perú Mágico

Internacional / Fanatiz Internacional y GOLTV Play

De no conseguir una victoria en casa, Universitario dejará todo servido a Sporting Cristal y Alianza Lima para tomar la punta. 'Celestes' y 'Blanquiazules' se miden este domingo.



Cantolao, por su parte, vive otro presente, pues marcha en la casilla 14 del Torneo Clausura de Liga 1 y no gana hace 4 partidos. En el Acumulado se encuentra a mitad de tabla. 'Delfines' no pelean nada esta temporada.