Universitario vs César Vallejo EN VIVO Hora y canal del choque por fecha 12 del Torneo Clausura de Liga 1

Universitario y César Vallejo se verán las caras este domingo 20 de octubre en el Estadio Mansiche de Trujillo por la fecha 12 del Torneo Clausura de Liga 1. Todo arranca a las 4:00 p.m. de Perú por la señal de GOLPERÚ. ¡No te lo pierdas!



Luego del empate de Alianza Lima, Universitario se mantiene líder del campeonato y con la oportunidad de sacar ventaja ante César Vallejo en condición de visita. Cremas obligados a ganar.

Universitario no viene de la mejor forma. Acumula 2 empates al hilo en los que no pudo encajar ningún gol (tampoco le marcaron). Mientras que César Vallejo no gana hace 3 encuentros y necesita salir del fondo (15°).



Para la alegría de sus hinchas, Universitario tiene a disposición a sus seleccionados Alejandro Hohberg, Armando Alfageme y Aldo Corzo. Ninguno estuvo en la anterior jornada frente a Sporting Cristal en el Monumental.

Universitario vs César Vallejo: Horarios



Perú / 4:00 p.m.

Ecuador / 4:00 p.m.

Colombia / 4:00 p.m.

México (Ciudad de México) / 4:00 p.m.

Venezuela / 5:00 p.m.

Bolivia / 5:00 p.m.

Estados Unidos (Washington D. C.) / 5:00 p.m.

Argentina / 6:00 p.m.

Chile / 6:00 p.m.

Brasil / 6:00 p.m.

Paraguay / 6:00 p.m.

Uruguay / 6:00 p.m.



Universitario vs César Vallejo: Canales



Perú / GolPerú

Estados Unidos / Perú Mágico

Internacional / Fanatiz International



Universitario vs César Vallejo: Últimos 5 enfrentamientos



Universitario 0-4 César Vallejo (2019)

Universitario 1-0 César Vallejo (2019)

Universitario 1-1 César Vallejo (2016)

César Vallejo 0-2 Universitario (2016)

Universitario 3-0 César Vallejo (2015)