Universitario vs César Vallejo EN VIVO Amistoso por la 'Noche Crema' Trujillo 2019

Universitario vs César Vallejo EN VIVO ONLINE. 'Cremas' visitan este sábado a los 'Poetas' en el Estadio Mansiche por la 'Noche Crema' Trujillo 2019. El partido arrancará a las 7:30 p.m. de Perú por la señal de Gol Perú (cable).



¿Vas a seguir el Universitario vs César Vallejo vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¿No te lo pierdas!



Luego de su victoria 1-0 frente a U. de Concepción de Chile en la 'Noche Crema' disputado en el Estadio Monumental, Universitario viajó a Trujillo para su segunda presentación , donde su rival será César Vallejo de 'Chemo' del Solar.

Universitario llevó 20 jugadores a la ciudad de Trujillo, en el que destacan Aldo Corzo, Germán Denis, Pablo Lavandeira, Alejandro Hohberg, Alberto Quintero, entre otros.



El que no aparece es el uruguayo Guillermo Rodríguez, quien se recupera de una distensión del muslo anterior izquierdo sufrida ante la U. de Concepción.



Nelinho Quina sería el encargado de cubrir el espacio de Guillermo Rodríguez en la zaga central de Universitario. Otro que aparecería en el once titular de los cremas es el portero Patrick Zubczuk, dejando en el banco a José Carvallo.



César Vallejo, por su parte, busca llegar de la mejor forma al inicio de la Liga 1, campeonato al que regresa después de dos temporadas. Ascendió tras quedarse con la Copa Perú 2018.



Universitario vs César Vallejo: Alineaciones probables



Universitario: Zubczuk; Corzo, Quina, Morales, Vásquez; Páucar, Alfageme, Lavandeira, Quintero; Hohberg, Denis.



César Vallejo: Fernández, Villamarín, Fleitas, Garcés, Rodas, Rojas, Quinteros, Ysique, Medrano, Orejuela, Pacheco.