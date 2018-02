Universitario vs Comerciantes Unidos EN VIVO ONLINE GOL PERÚ ONLINE por Torneo de Verano

Universitario vs Comerciantes Unidos EN VIVO ONLINE. El cuadro crema visita este miércoles a las 'Águilas' en el Estadio Carlos A. Olivares por la fecha 5 del Torneo de Verano. El partido iniciará a las 3:30 p.m. por la señal de Gol Perú.



¿Vas a seguir el Universitario vs Comerciantes Unidos vía Internet? Trome.pe. , te traerá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas, declaraciones y más. ¡No te lo pierdas!



Universitario no pasa por un buen momento en el Torneo de Verano. Los cremas vienen de perder 3-1 ante Alianza Lima en el Estadio Monumental de Ate. Y lo peor de todo es que aún no ganan en el certamen (suman 2 empates).



Para el duelo de este miércoles ante Comerciantes Unidos, Universitario no podrá contar con su portero titular: Raúl Fernández, quien no se recuperó de su lesión a la rodilla. ¿Quién lo reemplazará? Pues el joven de 23 años Patrick Zubzuck.



Comerciantes Unidos, por su parte, solo tiene un triunfo en 4 fechas del Torneo de Verano. Lo hizo de local 2-1 frente a Ayacucho FC. ¿Conseguirá su segunda victoria en el campeonato cuando reciba a Universitario?