Universitario vs Comerciantes Unidos EN VIVO ONLINE GOLPERÚ TV EN DIRECTO por Torneo Clausura

Universitario vs Comerciantes Unidos EN VIVO ONLINE. 'Cremas ' reciben este domingo a las 'Águilas' en el Estadio Monumental por la última fecha del Torneo Clausura. El partido arrancará a las 3:30 p.m. por la señal de GOLPERÚ.



¿Vas a seguir el Universitario vs Comerciantes Unidos vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más.



Universitario, que hace algunas fechas peleaba para no descender, luchará mañana por un cupo a la Copa Sudamericana 2019 frente al ya descendido Comerciantes Unidos.

Para no la tendrá fácil. Primero deberá ganar a Comerciantes Unidos en el Nacional y esperar que Binacional no derrote a Alianza Lima en Moquegua.



Nicolás Córdova, técnico de Universitario, convocó a su mejor plantel para cerrar la temporada. Sin embargo, los que no estarán son Raúl Fernández y Juan Manuel Vargas.