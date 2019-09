Pedro Gutiérrez anotó gol para el Submarino en el partido Universitario vs Coopsol por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Bicentenario que se disputó en el estadio Municipal Segundo Aranda Torres de Huacho. El árbitro cobró un penal fantasma.



Pedro Gutiérrez cambió el penal por gol para marcar el 1-1 de Coopsol ante Universitario, en el inicio del segundo tiempo. Sin embargo, aparentemente no existió la falta.



El jugador crema, Jesús Barco, pifió su intento de rechazar el balón, que quedó en los pies del jugador de Coopsol. Finalmente, se lanzó al césped y el árbitro Jorge Panta cobró penal.



De inmediato, los reclamos de los jugadores no se hicieron esperar y la jugada generó polémica. En las imágenes de la televisión se aprecia que no lo toca.



Universitario vs Copsool: Gol del Submarino Amarillo tras penal fantasma que inventó el árbitro

