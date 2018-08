Universitario vs Deportivo Municipal EN VIVO ONLINE GOLPERÚ TV EN DIRECTO por el Torneo Apertura

Universitario vs Deportivo Municipal EN VIVO ONLINE. 'Cremas' y 'Ediles' se enfrentan este miércoles en el Estadio Miguel Grau del Callao por la fecha 13 del Torneo Apertura. El partido arrancará a las 8:00 p.m. por la señal de Gol Perú.



¿Vas a seguir el Universitario vs Deportivo Municipal vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más.

Universitario, luego de empatar 1-1 ante Alianza Lima, está obligado a ganar a Deportivo Municipal para salir de la zona de descenso del Acumulado. Cremas suman 12 puntos en el Torneo Apertura y se ubican en la casilla 13.



Para el choque con Deportivo Municipal, Universitario no podrá contar con Aldo Corzo (lesión a la cabeza tras chocar con Hohberg) y Horacio Benincasa (sanción de 2 fechas tras pelear con Quevedo).



Deportivo Municipal, por su parte, no viene de la mejor forma. El último fin de semana fue goleado 6-1 ante la Universidad San Martín, un resultado golpeó a los hinchas 'Ediles'. ¿Se sacarán la espina frente a Universitario?



Universitario vs Deportivo Municipal: Alineaciones probables



Universitario: Fernández, Núñez, Schuler, Balbín, Vásquez, Figuera, Páucar, Siucho, Manicero, Osorio, Chávez.



Deportivo Municipal: Rivadeneyra, Salazar, Vílchez, Zela, Rabanal, Flores, Guarderas, Gutiérrez, Buitrago, Cuba, Fernández.