Universitario vs Mannucci EN VIVO Se miden en el Monumental por la fecha 4 de Liga 1

Universitario vs Mannucci EN VIVO ONLINE. 'Cremas' reciben este domingo a los 'Carlistas' en el Estadio Monumental de Ate por la fecha 4 del Torneo Apertura de Liga 1. El partido iniciará a las 4:00 p.m. por la señal de GOLPERÚ.



¿Vas a seguir el Universitario vs Mannucci vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Universitario, que en la anterior jornada de Liga 1 volteó 3-2 a la Universidad San Martín en el Estadio Nacional, se medirá con Carlos A. Mannucci de Trujillo en casa.

Universitario del técnico Nicolás Córdova marcha en la casilla 3 de la Liga 1 con 7 puntos, a 5 del líder Sporting Cristal, que ya jugó su partido. Binacional es segundo con 9.



Universitario aún no conoce la derrota en la Liga 1. Acumula un empate y 2 victorias. 'Cremas' van por el triunfo frente al conjunto trujillano dirigido por José Soto, ex capitán de Alianza Lima.



Mannucci, por su parte, no conoce la victoria en la Liga 1. Empató 2 y perdió 1 en el certamen. Ocupan la posición 14 con 2 unidades y querrán sorprender a Universitario de visita.



Hace unos días, Mannucci incorporó a un ex crema. Se trata del mediocampista argentino Diego Manicero, quien podría debutar en Ate frente a Universitario.