Universitario vs Mannucci EN VIVO Se enfrentan en Trujillo por el Torneo Clausura de Liga 1

Universitario vs Mannucci EN VIVO EN DIRECTO. 'Cremas' visitan este domingo al 'Tricolor' en el Estadio Mansiche de Trujillo por la fecha 4 del Torneo Clausura de Liga 1. El partido arrancará a las 4:00 p.m. por la señal de GOLPERÚ.



¿Vas a seguir el Universitario vs Mannucci vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Universitario de Comizzo está obligado a sumar fuera de casa frente a Manucci si no quiere perder pisada al líder Melgar que ya jugó su partido de la jornada y sacó 2 puntos de diferencia en el Torneo Clausura de Liga 1.

Universitario, con 7 puntos e invicto, viene de igualar 0-0 con la Universidad San Martín. Mientras que Mannucci, con 3 unidades, de caer 1-0 con Real Garcilaso en el Garcilaso de la Vega del Cusco.



Universitario una gran baja. Se trata del delantero argentino Germán Denis, quien dejó el club para fichar por un equipo de la Serie D de Italia. El que sí regresa es el defensa nacional Christian Ramos tras cumplir sanción.