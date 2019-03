Universitario vs Melgar EN VIVO Juegan en Arequipa por el Torneo Apertura de la Liga 1

Universitario vs Melgar : EN VIVO ONLINE TV El cuadro crema se enfrenta al equipo rojinegro este domingo en el estadio de la UNSA de Arequipa por la fecha 5 del Torneo Apertura por la Liga 1. Universitario obligado a vencer a Melgar para mantenerse en la pelea por el primer lugar. (4:00 p.m.) (TV: Gol Perú - Movistar TV)



Universitario vs Melgar será una prueba de fuego para los cremas que tuvieron un buen arranque en el Torneo Apertura, tras sumar tres triunfos y un empate en cuatro partidos, que le sirve hasta ahora para mantener el invicto.

En la previa del partido Universitario vs Melgar, los merengues se ubican en el tercer lugar con 10 unidades, a dos de Binacional y Sporting Cristal, que enfrentará a César Vallejo. Por su parte, los rojinegros con un partido pendiente por disputar ante UTC, solo han sumado un punto en tres encuentros tras dos derrotas y un empate.



El técnico crema Nicolás Córdova tendrá que hacer variantes en su equipo, ya que para el Universitario vs Melgar no podrá contar con Aldo Corzo y el golero José Carvallo, ambos convocados a la selección peruana.

Así, el portero Patrick Zubczuk será titular y disputará su primer encuentro de la temporada por la Liga 1. En los locales, Alexis Arias, también convocado, será la ausencia obligada para el Universitario vs. Melgar.



Para el 'dominó', el duelo Universitario vs. Melgar es vital. Los arequipeños marchan en el penúltimo lugar y pese a la exitosa clasificación a la fase de grupos tras sortear dos eliminatorias (U. de Chile y Caracas FC), en el plano local todavía no logra ganar. Es más, acumula cinco partidos seguidos sin victorias.

Alineaciones posibles del Universitario vs. Melgar:



Universitario: Zubczuk; Morales, Velarde, Rodríguez, Vásquez; Alfageme, Páucar; Quintero, Lavandeira, Hohberg y Denis.

Melgar : Cáceda; Carmona, Ramos, Narváez, Neyra; Freitas, Romero; Vidales, Sánchez, Gómez y Cuesta.

