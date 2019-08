Universitario vs Melgar EN VIVO Juegan en el Monumental por el Torneo Clausura de la Liga 1

Universitario vs Melgar EN VIVO El cuadro crema enfrenta a conjunto rojinegro este sábado en el estadio Monumental de Ate por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1. Universitario busca un triunfo ante Melgar para acomodarse en solitario en el primer lugar de la tabla de posiciones. (TV: Gol Perú | Movistar Tv) (8:00 p.m. hora peruana)



El partido Universitario vs Melgar pone a prueba al equipo crema en su intención de ser protagonista y alcanzar el título del Torneo Clausura.



Previo al duelo Universitario vs Melgar, el equipo del técnico Ángel Comizzo es escolta del líder del Clausura con siete puntos.



Los cremas se ubican a dos puntos del primer lugar que comparten Melgar, Sport Huancayo y Alianza Lima, con nueve unidades.



Además, el choque Universitario vs Melgar es vital para los cremas debido a que necesitan sumar puntos para seguir trepando en la tabla acumulada de la Liga 1. Actualmente marchan en el puesto nueve.



Los merengues llegan al duelo Universitario vs Melgar con el sin sabor de su última derrota ante Manucci, tras un gol en los minutos de descuento con la complicidad del golero José Carvallo.

GOL MANNUCCI (Fuente GOL PERÚ)

Luego de la partida del delantero Germán Denis, el DT Comizzo probará con Anthony Osorio desde el arranque, para darle mayor peso ofensivo al equipo crema.



El equipo titular para el encuentro Universitario vs Melgar sería con la presencia de Alberto Quintero y Alejandro Hohberg. Además de Christian Ramos a Brayan Velarde.



Con Aldo Corzo convocado a la selección peruana, Nelinho Quina sería el lateral de Universitario ante Melgar.



Por el lado de Melgar, el técnico Diego Osella tiene a Bernardo Cuesta como fijo en la ofensiva arequipeña y podría darle más minutos al flamante refuerzo Irven Ávila.



El partido entre Universitario y Melgar se jugará sin público, con las tribunas vacías, luego que la Policía Nacional negó las garantías de seguridad para el evento deportivo en Ate.

Universitario vs Melgar EN VIVO Juegan en el Monumental por el Torneo Clausura de la Liga 1 Universitario vs Melgar EN VIVO Juegan en el Monumental por el Torneo Clausura de la Liga 1

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.