Universitario vs Municipal: EN VIVO Juegan en el Monumental por el Torneo Apertura de la Liga 1

Universitario vs Municipal : EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV El cuadro crema recibe al equipo edil este domingo en el estadio Monumental de Ate por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1. Universitario busca una victoria ante Municipal para romper mala racha de resultados. (Hora: 4:00 p.m.) (TV: Gol Perú | Movistar TV)



El partido Universitario vs Municipal será duro y decisivo para el equipo merengue que atraviesa por un momento complicado en cuanto a los resultados. Esto, originó inestabilidad y se puso en duda la continuidad del técnico crema Nicolás Córdova.



En la previa del Universitario vs Municipal los dirigidos por Córdova sumaron solo dos puntos de los doce posibles luego de cuatro partidos seguidos sin ganar. Además, los cremas se quedaron sin opciones de ganar el título del Torneo Apertura debido a la diferencia de 14 puntos con el líder Binacional a falta de cuatro partidos para el final del campeonato.



El DT crema podrá contar con su goleador Germán Denis, recuperado de una lesión y listo para el duelo Universitario vs Municipal. Alberto Quintero y Alejandro Hohberg serán los acompañantes del 'Tanque' en el ataque merengue. Por el contrario, Pablo Lavandeira sigue sentido y será baja.

Gol de Germán Denis. (Video: Gol Perú)

De cara al choque Universitario vs Municipal, los ediles también necesitan regresar a la senda del triunfo luego de dos empates seguidos (ante UTC y Real Garcilaso). La Franja cuenta con 20 puntos y se ubica en el quinto lugar. Los merengues se ubican en el puesto siete con 19 unidades.

Alineaciones posibles del Universitario vs. Municipal:



Universitario: Carvallo; Corzo, Morales, Quina, Vásquez; Alfageme, Páucar; Quintero, Cabanillas, Hohberg y Denis.

Municipal : Rivadeneyra, Caballero, Aguilar, Flores, Bogado, Torres, García, Pita, Murillo, Regalado y Huari.

