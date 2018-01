Universitario vs Oriente Petrolero: Día, hora y canal del debut en la Copa Libertadores 2018

Universitario vs Oriente Petrolero: El cuadro crema enfrentará al equipo boliviano por el partido de ida la primera fase de la Copa Libertadores 2018.



Día, hora y canal del Universitario vs Oriente Petrolero:



En la primera fase, previa a la de grupos, los partidos son en llaves eliminatorias ida y vuelta. Universitario y Oriente Petrolero se medirán el lunes 22 de enero en el estadio Ramón Aguilera Costas de Santa Cruz en Bolivia. La transmisión del partido será por señal de TV paga (por Fox Sports 3) para todo América.



Horarios del partido de ida Oriente Petrolero vs Universitario:



20:15 horas de Perú

21:15 horas de Bolivia

22:15 hotas de Argentina



La revancha será durante la misma semana y está pactada para el siguiente viernes 26 de enero.



Partido de vuelta Universitario vs Oriente Petrolero:



20:45 horas de Perú

21:45 horas de Bolivia

22:45 horas de Argentina

Todos los partidos de ida de la primera fase de la Copa Libertadores 2018:



Montevideo Wanderers vs Olimpia (5:15 p.m. hora peruana) (TV: Fox Sports 2)

Macará vs Deportivo Táchira (6:00 p.m. hora peruana) (TV: Fox Sports 3)

Oriente Petrolero vs Universitario (8:15 p.m. hora peruana) (TV: Fox Sports 3)

Universitario 1-1 Independiente de Medellín: Goles y resumen

Universitario llega mermado tras disputar solo un partido de preparación de cara a su debut en la Copa Libertadores 2018. Con poco menos de 20 días de entrenamiento, que fue a modo de pretemporada, deberá afrontar este difícil desafío.



