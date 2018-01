Universitario vs Oriente Petrolero: Día, hora y canal tv del partido de vuelta por Copa Libertadores

Universitario vs Oriente Petrolero: El cuadro crema enfrenta al equipo boliviano por el partido de vuelta de la primera fase de la Copa Libertadores 2018.

Día , hora y canal tv del Universitario vs Oriente Petrolero:



En el estadio Monumental de Ate, Universitario buscará dar vuelta a la serie ante Oriente Petrolero y deberá remontar un 2-0 en contra.



El partido será este viernes 26 de enero y decidirá uno de los tres cupos para la segunda fase de la Copa Libertadores. Fox Sports es el canal que transmitirá el duelo a partir de las 8:45 p.m. (hora peruana)

Hora del partido de vuelta Universitario vs Oriente Petrolero:



Perú: 20:45 horas

Bolivia: 21:45 horas

Argentina: 22:45 horas



Partidos de vuelta de la primera fase de la Copa Libertadores 2018:



Olimpia vs Montevideo Wanderers (18:15 horas) (TV: Fox Sports 2)

Deportivo Táchira vs Macará (19:15 horas) (TV: Fox Sports 3)

Universitario vs Oriente Petrolero (20:45 horas) (TV: Fox Sports 2)



Resultados de los partidos de ida de la primera fase de la Copa Libertadores 2018:



Montevideo Wanderers 0-0 Olimpia

Macará 1-1 Deportivo Táchira

Oriente Petrolero 2-0 Universitario

