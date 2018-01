Universitario vs Oriente Petrolero : EN VIVO ONLINE TV El cuadro crema enfrenta al equipo albiverde este viernes en el estadio Monumental de Ate por el partido de vuelta de la primera fase de lsa Copa Libertadores. Universitario obligado a ganar a Oriente Petrolero por más de dos goles. (8:45 p.m. hora peruana) (TV: Fox Sports)



Universitario vs Oriente Petrolero será un duelo muy complicado para los cremas, que deberán remontar un 2-0 de la ida para avanzar a la segunda fase de la Copa Libertadores.



Una de las ausencias más notorias para el Universitario vs Oriente Petrolero será la de Juan Manuel Vargas, que en un equipo plagado de juveniles era el más experimentado. No obstante, el DT crema Pedro Troglio aseguró que no está en optimas condiciones fisícas.



El goles Raúl Fernández, Aldo Corzo y Chávez se presentan como fijos en el equipo titular y aportarán su recorrido para darle vuelta al marcador global de la serie Universitario vs Oriente Petrolero.

Universitario 0-2 Oriente Petrolero: resumen y goles

Los ojos estarán puestos en el volante Paulo De la Cruz, que a sus 18 años, es el jugador que más luces ofensivas aportó en la ida y llamó la atención en la Noche Crema, como un jugador desequilibrante.



Las mayor dificultad para el equipo de Troglio de cara al Universitario vs Oriente Petrolero será anotar tres goles y no recibir ninguno para pasar sin contratiempos a la siguiente etapa de la Copa Libertadores.



"Hay que seguir. Quedan noventa minutos y vamos con la esperanza de que le vamos a dar vuelta a este partido jugando en el Monumental. Tenemos la ilusión de pasar, porque de hacerlo sería una inserción de ánimo importante para el grupo", aseguró el DT crema Troglio previo al Universitario vs Oriente Petrolero.



Por su parte, el equipo boliviano jugará con viento a favor. El 2-0 le permite manejar el partido Universitario vs Oriente Petrolero. Un gol de visitante lo pondría a tiro de eliminar a los cremas.

📺 Así fue el entrenamiento del primer equipo hoy en el Estadio @MonumentalU_

▶️ Suscríbete a nuestro canal de YouTube y mira el video completo https://t.co/q6cKqIJfSqpic.twitter.com/eJnDrVl8ve — Universitario (@Universitario) 26 de enero de 2018

Alineaciones posibles del Universitario vs Oriente Petrolero:



Universitario: Raúl Fernández; Aldo Corzo, Werner Schuler, Horacio Benincasa, Jersson Vásquez; Ángel Romero, Paulo De la Cruz, Roberto Siucho, Javier Núñez; Anthony Osorio y Daniel Chávez.



Oriente Petrolero: Alejandro Gómez; Juan Carlos Zampiery, Luis Haquín, Jorge Paredes, Daniel Mancilla; Marcel Román, Helmut Gutiérrez, Ronaldo Sánchez, Alan Mercado, Paulo Rosales; y José Alí Meza.

