Universitario vs Oriente Petrolero: EN VIVO ONLINE ver FOX SPORTS 3 EN DIRECTO por Copa Libertadores

Universitario vs Oriente Petrolero: EN VIVO ONLINE. El cuadro crema visita este lunes al 'Petro' en el Estadio Ramón Aguilera Costas de Santa Cruz por la ida de la primera fase de la Copa Libertadores. El partido iniciará a las 8:15 p.m. por la señal de Fox Sports 3 para toda Latinoamérica.



¿Vas a seguir el Universitario vs Oriente Petrolero vía Internet? Trome.pe. , te traerá el minuto a minuto del partido con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas, declaraciones y más.



Universitario partió con una nueva ilusión a Bolivia para el duelo contra Oriente Petrolero, pues buscan hacer un buen papel pese a que no pudieron hacer contrataciones para la presente temporada.



Por ello, el técnico de Universitario, Pedro Troglio, incorporó a varios juveniles al primer equipo. Incluso algunos ya pudieron debutar en el amistoso ante Independiente de Medellín (1-1) del último miércoles en la 'Noche Crema'.



Para el duelo con Oriente Petrolero por la Copa Libertadores, Universitario no podrá contar con el delantero Alberto Quintero. El panameño se quedó en Lima recuperándose de su lesión y espera llegar para el cotejo de vuelta (viernes 26).



Los que sí están con el equipo de Universitario en Bolivia son el mediocampista Arquímides Figuera (VEN) y el lateral Juan Manuel Vargas. Ambos no jugaron contra Independiente de Medellín por precaución.

En cuanto a últimas participaciones en torneos internacionles, Universitario sufrió un duro golpe al quedar eliminado de la Copa Libertadores 2017 (primera fase) frente a Capiatá de Paraguay en casa (3-0). Todo esto luego de haber ganando 3-1 de visita.



Oriente Petrolero, por su parte, vivió una situación similar, pero en la Copa Sudamericana 2017. Le dijeron adiós al torneo a manos de Atlético Tucumán de Argentina en la segunda fase.