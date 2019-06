Universitario vs Real Garcilaso: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV Torneo Apertura Liga 1

Universitario vs Real Garcilaso : EN VIVO ONLINE TV El cuadro crema enfrenta al equipo celeste este viernes en el estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco por la fecha 17 y última del Torneo Apertura de la Liga 1. Universitario busca un triunfo ante Real Garcilaso para cerrar con un triunfo el campeonato. (3:30 p.m.) (TV: Gol Perú | Movistar Deportes)



El partido Universitario vs Real Garcilaso marcará el final de la irregular campaña del cuadro crema en el Apertura y abrirá la era del DT Ángel Comizzo, que fue presentado un día antes del duelo en el Cusco.



El DT interino Juan Pajuelo dirigirá su último partido con el primer equipo y volvió a depositar la confianza en los jóvenes Jesús Barco, Paulo De la Cruz y Luis Valverde, junto a Jesson Vásquez, Alehandro Hohberg y José Carvallo.



En la previa del Universitario vs Real Garcilaso, el equipo crema con el último triunfo sobre UTC consiguió romper la mala racha de seis partidos sin ganar (cuatro derrotas seguidas) lo que provocó la salida del DT Nicolás Córdova.

Video: Gol 2 de Universitario

Por su parte el equipo cusqueño, con el entrenador Juan Reynoso, no logra salir de la irregularidad de resultados y ha conseguido dos empates, dos triunfos y una derrota en los últimos partidos, previos al Universitario vs Real Garcilaso.



Con miras al cierre del Apertura, el duelo Universitario vs Real Garcilaso encuentra a los cremas en el puesto 10 de la tabla de posiciones, a 14 puntos del líder y campeón Binacional. En tanto, los celestes con 25 unidades marchan en el séptimo lugar.

Alineaciones posibles del Universitario vs Real Garcilaso:



Universitario: Carvallo, Rodríguez, Vásquez, Morales, Zevallos, Correa, Quintero, Alfageme, Hohberg, Barco y Denis.

Real Garcilaso : Ferreyra, Arismendi, Ortiz, Benincasa, Cánova, Míguez, Archimbaud, Núñez, Souza, Lecaros y Rengifo.

