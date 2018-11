Universitario vs Real Garcilaso EN VIVO ONLINE GOLPERÚ TV EN DIRECTO en el Cusco por Torneo Clausura

Universitario vs Real Garcilaso EN VIVO ONLINE. 'Cremas' visitan este sábado a la 'Máquina' en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco por la fecha 14 del Torneo Clausura. El partido arrancará a las 5:45 p.m. por la señal de Gol Perú.



¿Vas a seguir el Universitario vs Real Garcilaso vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Universitario, luego de dos derrotas al hilo (ambas fueron remontadas), complicó sus chances de lograr un cupo internacional para la Copa Sudamericana 2019. Todo esto a dos jornadas de culminar el Torneo Clausura.

Y como si eso fuera poco, Universitario tiene hasta 7 bajas para enfrentar a Real Garcilaso en condición de visita. Rodríguez, Schuler, Siucho, Fernández y Romero no estarán por lesión. A ellos se suman Aldo Corzo (selección) y Benincasa (suspensión).



El que sí esta´habilitado, pero no fue convocado, es Juan Manuel Vargas. El lateral no juega desde el pasado 29 de setiembre, cuando fue expulsado en la derrota 4-2 ante Ayacucho FC de visita.



Real Garcilaso, por su parte, busca asegurar su cupo a la próxima Copa Libertadores, ya que está entre los primeros lugares del Torneo Clausura y la tabla Acumulada. Cusqueños van con todo frente a Universitario.

Convocados de Universitario