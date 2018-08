Universitario vs Real Garcilaso : EN VIVO ONLINE TV El cuadro crema enfrenta a Real Garcilaso este domingo en el estadio Monumental por la fecha 14 del Torneo Apertura. Universitario busca un triunfo ante Real Garcilaso para alejarse de la zona de descenso. (4:00 p.m.) (TV: Gol Perú)



Los cremas van por un triunfo en el Universitario vs Real Garcilaso con el objetivo de alargar a tres los partidos sin perder y sumar su segundo triunfo seguido, que le permita ampliar su ventaja sobre Ayacucho y Comerciantes Unidos, que ocupan el penúltimo y último lugar, respectivamente, de la tabla acumulada.



Horacio Benincasa, Aldo Corzo y Juan Manuel Vargas no estarán en el Universitario vs Real Garcilaso y el técnico chileno Nicolás Córdova deberá reemplazar esas ausencias. La visita sufre la baja de Miguel Aucca por suspensión.



Previo al Universitario vs Real Garcilaso, los merengues podrían aprovechar la derrota de Ayacucho ante Municipal para sumar 31 puntos y quedar a 5 de la zona de descenso. Los cusqueños pugnan por un lugar en las semifinales del Play Off del Descentralizado 2018.



Universitario llega motivado tras vencer a Municipal y Real Garcilaso empató 3-3 con San Martín el pasado miércoles.

Resumen de la victoria de Universitario sobre Deportivo Municipal

"Esperamos cerrar el Torneo Apertura con dos triunfos, para tener una mayor tranquilidad y así encarar de la mejor manera el Clausura. Real Garcilaso será bastante complicado, tiene buenos jugadores y sabemos de la calidad del rival, pero estamos preparados. Será fundamental ganar para afianzarnos y reflejar los buenos resultados", dijo el jugador crema Enmanuel Páucar previo al Universitario vs Real Garcilaso.

Alineaciones posibles del Universitario vs Real Garcilaso:



Universitario: Raúl Fernández, José Zevallos, Werner Schuler, Adán Balbín, Jersson Vásquez, Arquímedes Figuera, Emanuel Páucar, Javier Núñez, Diego Manicero, Anthony Osorio y Daniel Chávez.

Real Garcilaso : Diego Morales, José Velásquez, Juan Diego Lojas, Gustavo Dulanto, Iván Santillán, Luis García, Jean Pierre Archimbaud, Jhonny Vidales, Julio Landauri y Alfredo Ramúa y Cristian Alessandrini.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.