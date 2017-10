Universitario vs Real Garcilaso: EN VIVO ONLINE TV EN DIRECTO Gol Perú el Torneo Clausura

Universitariovs Real Garcilaso: EN VIVO ONLINE TV El cuadro crema visita al cuadro celeste este sábado en el estadio Garcilaso de la Vega por la fecha 9 del Torneo Clausura del Descentralizado 2017. Universitario juega partido clave por el título ante Real Garcilaso. (TV: Gol Perú) (3:00 p.m.)



Para el cuadro merengue el partido Universitario vs Real Garcilaso será decisivo en su objetivo por lograr el título del Torneo Clausura, La 'U' enfrenta al líder, que cuenta con 22 puntos, mientras los cremas 14 unidades.



Por ello, el Universitario vs Real Garcilaso será clave y podría ratificar en solitario el camino al título del los cusqueños o por el contrario, acercar a los cremas a la punta.



Eso no es todo lo que está en juego. Sí Universitario le gana a Real Garcilaso, otro equipo beneficiado será nada menos que Alianza Lima, segundo con 16 puntos, pero los cremas le restan dos partidos pendientes por disputar. El final de campeonato sería palmo a palmo entre los compadres.

Universitario 2-0 Sport Huancayo: resumen y goles

No obstante, Universitario deberá sortear la altura y principalmente al rival. Real Garcilaso ha mostrado solvencia en su fútbol y eficacia no solo de local, también como visitante. Es más, no han perdido en todo el Clausura



"Debemos estar mentalizados en poder conseguir los tres puntos. Si queremos pelear el campeonato debemos ganarle a Real Garcilaso. Es un rival durísimo. Tenemos sacar una victoria para mantener las chances", afirmó el jugador crema Enmanuel Páucar antes del Universitario vs Real Garcilaso.



"Universitario será difícil, un rival con jugadores de experiencia. Nosotros estamos bien, preparados para este partido complicado y sabemos que no será la excepción. Venimos con una seguidilla, un viaje largo, complicado. Físicamente estamos bien, y anímicamente, mejor", señaló el DT Marcelo Grioni previo al Universitario vs Real Garcilaso.

Alineaciones posibles del Universitario vs Real Garcilaso:



Universitario: Carlos Cáceda, Aldo Corzo, Horacio Benincasa, Juan Vargas, Jersson Vásquez, Emanuel Páucar, Arquímedes Figuera, Alexi Gómez, Roberto Siucho, Alberto Quintero y Luis Tejada.



Real Garcilaso: Luis Ortiz, Jhoel Herrera, Lampros Kontogiannis, Cristian Dávila, Branco Serrano, Marcio Valverde, Alfredo Rojas, Emiliano Ciucci, Alfredo Ramúa, Adrián Ugarriza y Danilo Carando.

