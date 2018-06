Universitario vs San Martín EN VIVO EN DIRECTO . El cuadro 'crema' visitará a los 'santos' este domingo en el estadio Nacional por la fecha 4 del Torneo Apertura del Descentralizado 2018 . Universitario buscará sumar de a tres ante la San Martín para escalar a los primeros lugares de la tabla. (4:00 p.m.) (TV: Gol Perú).



Universitario, ubicado en la casilla 10 del Torneo Apertura, espera lograr su primer triunfo para salir de difícil momento y empezar a escalar posiciones. Su última victoria fue ante Comerciantes Unidos el pasado 15 de abril por el Torneo de Verano .



Recordemos que Universitario de Deportes no cuenta con dos de sus estrellas del plantel. Aldo Corzo y Alberto Quintero se fueron con sus selecciones para afrontar los partidos amistosos previo a Rusia 2018. La carta de gol será Diego Manicero.



San Martín, por su parte, no pasa por un buen momento. Ha empatado sus tres partidos del Torneo Apertura 2018 y se encuentra un escalón más abajo de Universitario con igualdad de puntos pero con inferior diferencia de gol.



San Martín vs Universitario se enfrentaron el pasado 8 de abril por el Torneo de Verano 2018 e igualaron 2 a 2 con goles de Aldo Corzo a los 27 minutos y Benincasa a los 76 para los 'cremas'. Mientras que, San Martín logró convertir a través de Correa a los 43 del primer tiempo y Benincasa en contra a los 47.



Sin duda, un partido que les urge a ambos sumar para no perder pisada en el presente Torneo Apertura y no descuidar la tabla del acumulado. Ambos tratarán de conseguir la victoria de todas las maneras porque quieren cortar la racha de tres empates consecutivos.



Probables alineaciones:

San Martín: Duarte; Salas, Portales, Sidiki, Huerta; Oliva, Dakoi, Guivin; Correa, Chávez y Loba.



Universitario: Fernández; Núñez, Schuler, Velarde, Vargas; Figuera, Balbín, Siucho, Manicero, Vásquez; Osorio.