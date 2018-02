Universitario vs San Martín: EN VIVO ONLINE TV EN DIRECTO Gol Perú por Torneo de Verano

Universitario vs San Martín : EN VIVO EN DIRECTO El cuadro crema enfrenta a los santos este viernes en el Estadio Nacional por la fecha 3 del Grupo A del Torneo de Verano del Descentralizado 2018. Universitario busca su primer triunfo del campeonato ante a San Martín. (8:00 p.m.) (TV: Gol Perú | Movistar Tv)



Universitario vs San Martín será el duelo entre equipos con realidades opuestas. Los cremas no han conseguido un triunfo hasta el momento y los santos han ganado dos partidos seguidos.



El Universitario vs San Martín enfrenta al equipo santo como líder del Grupo A y a los cremas del DT Pedro Troglio con un punto y sexto en la tabla de la serie.

Universitario 0-1 UTC: resumen y gol

Para el Universitario vs San Martín se espera la reaparición de Juan Manuel Vargas como lateral izquierdo. El 'Loco' debutaría en la tercera jornada del campeonato local luego de enfrentar a Oriente Petrolero por Copa Libertadores.



Pedro Troglio prepara cambios en el equipo. La inclusión de Vargas como lateral podría darle lugar en la segunda línea de la volante a Jersson Vásquez junto a Roberto Siucho y Núñez. Y como delantero a Alberto Quintero.



"Más allá de la derrota ante UTC, el grupo está metido en el partido con San Martín. Lo que más queremos es sacar un resultado positivo. Tenemos que mejorar en la presión al rival. Ellos juegan muy bien", dijo el jugador crema Arquímedes Figuera previo al Universitario vs San Martín.



"Queremos hacer un buen partido, es muy importante para nosotros y para los jugadores. Universitario es un equipo grande, en un estadio muy lindo y en un horario que permite que asista mucha gente. Llegamos de la mejor manera. Sabemos que será muy duro", afirmó Carlos Bustos, DT de los santos.

