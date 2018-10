Universitario vs Sport Boys: Jugadores no pudieron calentar en la cancha del Nacional por esta increíble razón

Increíble situación pasó en la previa del Universitario vs Sport Boys por la fecha 10 del Torneo Clausura en el Estadio Nacional. Equipos no aparecieron sobre el terrero de juego para calentar, pues lo hicieron fuera de los vestuarios. ¿Qué pasó?



Según contaron los periodistas deportivos que cubrían el Universitario vs Sport Boys, el IPD (Instituto Peruano del Deporte) prohibió que dichos clubes realicen sus trabajos sobre el gramado del Nacional.



Sin embargo, los que sí pudieron pisar el césped de recinto deportivo fue la terna arbitral del Universitario vs Sport Boys, tal y como se ve en la siguiente imagen.

Sin duda, una inexplicable imagen que se vio en el Universitario vs Sport Boys por la fecha 10 de Torneo Clausura en el Estadio Nacional. ¿Qué dirá el IPD?