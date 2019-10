Universitario vs Sport Boys EN VIVO Hora y canal de TV para ver partido en el Callao por fecha 10 del Torneo Clausura

Universitario vs Sport Boys. Escuadras miden fuerzas por la fecha 10 del Torneo Clausura de Liga 1. El primer pelea por el título del certamen. Mientras que el segundo busca no descender a fin de año. En esta nota conoce todos los detalles del partidazo.



¿Qué día y dónde se jugará el Universitario vs Sport Boys? Pues este domingo 6 de octubre en el Estadio Miguel Grau del Callao, que seguro lucirá un impresionante marco de aficionados. Ojo: solo será con hinchada local.



¿A qué hora arranca el Universitario vs Sport Boys? En Perú, Colombia, Ecuador y México a las 3:30 p.m. En Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Washington D. C.) a las 4:30 p.m. En Argentina, Chile y Brasil a las 5:30 p.m.

¿Qué canales de TV pasarán el Universitario vs Sport Boys? En Perú lo puede ver por GOLPERÚ. En el resto de países de América por GOLTV. En Estados Unidos por PERÚMÁGICO.



¿Vas a seguir el Universitario vs Sport Boys vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas la incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!