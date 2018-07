Universitario vs Sport Boys EN VIVO ONLINE GOL PERÚ TV EN DIRECTO por Torneo Apertura

Universitario vs Sport Boys EN VIVO ONLINE. 'Cremas' reciben a 'Rosados' este martes 31 de julio en el Estadio Nacional por la fecha 10 del Torneo Apertura. El partido arrancará a las 8:00 p.m. por la señal de Gol Perú.



¿Vas a seguir el Universitario vs Sport Boys? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del partido del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más.



Universitario y Sport Boys protagonizarán uno de los choques más atractivos del Torneo Apertura. Ambos equipos están necesitados de puntos para no complicarse en el Acumulado, pues están entre los últimos lugares.

Universitario de Nicolás Córdova no viene de la mejor forma al duelo frente a Sport Boys. Cayó goleado 3-0 ante Sport Rosario en el Rosas Pampa de Huaraz, donde Daniel Chávez falló de manera increíble en tres oportunidades.



Sport Boys, por su parte, se recuperó el último fin de semana. Volteó el marcador 3-2 a la Universidad San Martín con agónico gol de penal del panameño Luis Tejada a los 90'.



Universitario y Sport Boys no se ven las caras desde el 2012, cuando igualaron 1-1 en el Estadio Monumental de Ate con goles de Andy Polo y César Ruiz, respectivamente.