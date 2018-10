Universitario vs Sport Boys EN VIVO ONLINE. 'Cremas' se miden con 'Rosados' este sábado en el Estadio Nacional por la fecha 10 del Torneo Clausura. El partido arrancará a las 8:00 p.m. por la señal de Gol Perú. ¡Se jugará con ambas hinchadas!



¿Vas a seguir el Universitario vs Sport Boys vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Universitario y Sport Boys protagonizarán uno de los duelos más atractivos del Torneo Clausura, ya que ambos buscan no comprometerse con el tema del descenso en la tabla Acumulada.

Universitario viene de una gran recuperación en el Torneo Clausura. Sumó 4 victorias al hilo que lo sacaron de los últimos lugares de la Acumulada y seguro querrán mantener su buena racha ante Sport Boys.



Universitario no podrá contar con Alberto Quintero y Arquímedes Figuera para este sábado. Ambos jugadores están sentidos y no fueron convocados. Llegarían para enfrentar a Sporting Cristal.



Sport Boys, por su parte, solo tiene 2 puntos de ventaja sobre el penúltimo (Sport Rosario) en la Acumulada, por lo que está obligado a vencer a Universitario en el Nacional. A mitad de semana cayó ante la Universidad San Martín por 1-0.